Notte in bianco per un biglietto di tribuna

I posti in tribuna sono stati polverizzati nel giro di una mattinata. Qualcuno più audace si è accampato la sera precedente trascorrendo la notte in auto. Tanti stazionavano di fronte al percorso espositivo i Colori della Giostra già dalle 6 del mattino. Sono tornate ieri le code per accaparrarsi un biglietto per assistere alla Giostra del Saracino di domenica 1 settembre in piazza Grande. Ieri per tutta la mattina in piazza della Libertà accanto al portone del Comune, è andata avanti la coda di persone in fila per un ticket. Il Comune si era premurato di sistemare davanti al museo della Giostra transenne per scandire il serpentone di persone. Alle 9 apriva la biglietteria e le code hanno ricordato quelle di una volta in via Bicchieraia quando i quartieristi facevano la notte per essere i primi alla partenza della vendita dei tagliandi e quando non esisteva il click day. La procedura online del 21 invece, ha anticipato la giornata di ieri permettendo ai primi 100 più veloci di strappare un appuntamento per venerdì per l’acquisto dei primi 400 biglietti per la Giostra, un giorno prima della partenza della libera vendita. Ieri al museo della Giostra sono stati poi staccati gli altri tagliandi, che si potevano acquistare fino a un massimo di 4 a testa sia per la Giostra del 1 settembre che per la prova generale del 30 agosto. Mentre da domani lunedì sarà aperta anche la vendita online per i soli posti in piedi per la Giostra del Saracino e per tutti i settori della Prova Generale. Venerdì 30 agosto alle 21.30 infatti si svolgerà la Provaccia dedicata alla memoria del professore Giuseppe Pasquini. Mentre sabato 31 alle 11.30 in Piazza San Francesco spazio alla Cerimonia di Bollatura dei Cavalli e all’investitura dei Giostratori. E dopo il primo fine settimana di appuntamenti, entra nel vivo la settimana del quartierista e il pre Giostra nei quattro quartieri con tanti appuntamenti per tutte le età.

A Santo Spirito stasera torna la baby dance, mentre domani ci sarà l’offerta del cero a Sant’Antonio Abate. Martedì 27 ai Bastioni si ride col Saracieco, tra i classici anche il quiz Dr Why il 28, e il silent party il giorno dopo. Dopo la provaccia festa Mammamia. A Colcitrone domenica dedicata a Vittorio Farsetti l’invincibile, domani gonfiabili per bambini. Il 27 la Corrida rosso verde e il 28 l’attesa cena del maccherone. Tra i classici rosso verdi dopo la provaccia, il ritorno del Leccio party. A porta del Foro oggi domenica dei Chimerotti. Tra i classici dopo la prova generale, il ritorno dell’Hawaiian party. La settimana del quartierista a Sant’Andrea dedica la domenica a Re Martino Gianni. Domani si corre la Giostra dei carrelli, danza aerea e djset il 27 e 28 agosto e poi Xmas night. Finale con le cene propiziatorie di sabato nei quattro quartieri.

Angela Baldi