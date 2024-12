Notre-Dame. La musica di Cocciante

"Notre Dame, Storia d’amore e di passione" sarà lo spettacolo in programma oggi domenica 15 dicembre al Teatro Petrarca di Arezzo, in due edizioni, una pomeridiana alle 17 la serale alle 21. Dopo le rappresentazioni a Montepulciano, Chiusi, Cortona e Città della Pieve, Perugia solo per citarne alcune il musical "Notre Dame, Storia d’amore e di passione", magnifico nelle musiche di Riccardo Cocciante, approda quindi ad Arezzo, nella prestigiosa sede dello storico teatro aretino. Sotto il coordinamento di Marco Zullo e con le musiche di Riccardo Cocciante, lo spettacolo è realizzato autonomamente da 8 solisti, alcuni di essi alla loro prima esibizione e dal coro del "Gruppo Corale Città di Chiusi". L’idea parte proprio dal desiderio dimostrato da parte di un gruppo di giovani frequentanti da anni il "Gruppo Corale della Città di Chiusi" e da settembre 2023 anche aderenti al PCTO con Liceo Musicale Italo Calvino di Città della Pieve, di poter riprendere e proseguire in continuità il lavoro intrapreso durante gli anni della Scuola Secondaria di I Grado di Chiusi con indirizzo musicale. Sono stati coinvolti parte del coro, altri amici storici e anche chiesta la consulenza esterna di Body Zone, settore danze, di Città della Pieve.

La particolare struttura dello spettacolo studiata dal direttore artistico ha entusiasmato tutti. Con un intenso lavoro durato oltre un anno è stato così realizzato lo spettacolo reso molto coinvolgente dal movimento dei protagonisti sul palco. Inoltre, sia i protagonisti che il coro hanno contribuito alla creazione di tutti gli allestimenti rafforzando ancora di più tra loro un magico spirito di gruppo. L’idea di mettere in scena "Notre Dame, Storia d’amore e di passione" nasce infatti con la finalità principale di promuovere la socializzazione e l’inclusione di tutti i partecipanti (in special modo dei giovani) che, con la loro voglia di mettersi in gioco e grazie ad una collaborazione attiva e condivisa, hanno permesso la realizzazione dell’intero progetto. Per info e prenotazioni: +39 334 6193938.