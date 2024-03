Notargiacomo al timone del distretto aretino

È Alfredo Notargiacomo il nuovo direttore della Zona Distretto Aretina. L’incarico è stato conferito ieri dal Direttore generfale della Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso (nella foto insieme a Notargiacomo). "Nella mia vita lavorativa mi sono occupato sempre di territorio - dice il dottor Notargiacomo – contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici terapeutici, dei rapporti con la medicina convenzionata, dell’organizzazione dei servizi territoriali e coordinatore delle Usca". L’obiettivo al timone del distretto aretino è "continuare a garantire il livello dei servizi offerti e soprattutto affrontare con serenità e la giusta preparazione le sfide che si presenteranno". Una lunga esperienza professionale tra Perugia e Pistoia, poi l’approdo nella Asl aretina. Fra gli incarichi, quello di referente aziendale per il progetto di sperimentazione regionale sul Chronic Care Model e formatore di Area Vasta del percorso regionale per la sperimentazione. Dal 2021 al 2023 è stato direttore del Distretto del Perugino e dall’aprile scorso è operativo nella Asl Sud Est.

"Il dottor Notargiacomo ha il profilo adeguato per guidare un distretto così importante come quello Aretino – dichiara D’Urso -. È un professionista di grande competenza che vanta già una esperienza alla guida di una Zona distretto in Umbria. La sua preparazione garantisce una profonda conoscenza del sistema e la comprensione dei problemi sociosanitari".