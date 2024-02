Nonna Natalina star su TikTok premiata in Senato: “Un’eccellenza italiana”

Sansepolcro (Arezzo), 6 febbraio 2024 – Nonna Natalina, l’87enne tiktoker di Sansepolcro, è una eccellenza italiana. Tra personalità del mondo della magistratura, delle forze dell’ordine, della politica, della medicina e del cinema, ieri anche Natalina è stata premiata nella sala capitolare del Senato come eccellenza nostrana, premio organizzato dall’Associazione Assotutela: "La meritocrazia e il ringraziamento, per noi, sono fondamentali ed è proprio per questa ragione che, nella scelta delle "nostre eccellenze", abbiamo reso omaggio e il giusto ringraziamento verso tutte le persone che si sono contraddistinte nel 2023, senza dimenticare il passato". "Che ci faccio in mezzo a tutta questa gente importante?" ha detto Natalina al nipote. Ma alla nonna, premiata come blogger, è stato riconosciuto il merito di diffondere la tradizione italiana e in tal senso si è parlato dell’importanza dei nonni e della loro memoria storica, patrimonio del paese. Le sue tagliatelle e i suoi ravioli sono diventati virali da quando il nipote Luca ha cominciato a postare le sue "gesta" su Tik Tok, il social più giovane del web, tanto da renderla famosissima e apprezzata dai follower di tutte le età, affascinati dal valore delle tradizioni. Sì, perché Natalina Moroni ha conquistato il cuore di milioni di persone direttamente dalla sua cucina di Sansepolcro oltre che per la sua simpatia, soprattutto per l’indiscutibile talento nella cucina. Uno dei video più visti vanta 52 milioni di visualizzazioni, da fare invidia agli influencer professionisti. Ravioli , castagnole, pizze rustiche, dolci: nonna Natalina insegna ai suoi fan alcune delle ricette più antiche e amate della cucina tradizionale italiana e lo fa con quella spontaneità e con quel savoir-faire tipico delle nonne del nostro Paese. Basta vedere un suo video per tornare indietro nel tempo. La sua avventura su TikTok è nata dal periodo del Covid, da allora la sua fama è sempre più cresciuta. E i riconoscimenti non sono tardati ad arrivare. L’ultimo quello di ieri. La nonna della Valtiberina è stata infatti premiata a Roma come "eccellenza d’Italia", madrine dell’evento: Eleonora Daniele e Stefania Pezzopane.