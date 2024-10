Nonna Natalina chef al ristorante. Domani cucinerà i suoi piatti tipici

Un fine settimana ancora da "star" per nonna Natalina, l’89enne residente a Santafiora di Sansepolcro che da tempo è oramai divenuta la regina dei social con oltre 3,8 milioni di follower e più di tre e mezzo su Tik Tok, grazie alle sue tagliatelle e alle prelibatezze locali che di volta propone. Domani, dalle 20 in poi, Natalina Moroni – questo il suo cognome – sarà protagonista al ristorante "Il Contesto" di Sansepolcro (siamo in pratica sotto l’arco di Porta Fiorentina, al termine di via XX Settembre) assieme a nonna Andreina, altra esperta di piatti tipici del posto. Il titolo della serata-evento è tutto un programma: "Le ricette di una volta, a cena con le nonne-record in cucina". Le due anziane ma attivissime signore saranno per una volta le chef della situazione in un locale conosciuto per essere anche l’unico dove, tra un piatto e l’altro, si possono leggere libri presenti nella piccola biblioteca. Non solo: nonna Natalina è quest’anno anche la madrina della Festa della Castagna di Caprese Michelangelo, il suo paese di origine, nel quale ha vissuto fino al 1958, quando - dopo essersi sposata - non si è trasferita nella frazione di Sansepolcro. Domenica scorsa, nonostante le incerte condizioni atmosferiche, ha effettuato il taglio del nastro insieme alle autorità civili e istituzionali per dare il via alla manifestazione; in un post, Natalina ha espresso la propria gratitudine per essere stata scelta come madrina. Già premiata in marzo, in occasione delle celebrazioni legate all’anniversario della nascita di Michelangelo Buonarroti, ora i suoi compaesani la attendono ora per il secondo e ultimo week-end di festa.