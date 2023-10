"Non entrare in biblioteca". Le letture animate

Halloween nelle biblioteche. Oggi 26 ottobre alle 17 alla biblioteca di Arezzo con le letture animate dal titolo "Non entrare in biblioteca" solo per bambini coraggiosi dai 5 ai 7 anni, prenotazione obbligatoria: 0575377913, [email protected].

Appuntamenti alla Ginestra di Montevarchi per festeggiare Halloween in biblioteca: sabato 28 ottobre alle 10 alla Biblioteca dei Ragazzi per bambini da 3 a 6 anni e nella Sala Filanda per bambini da 7 a 10 anni c’è Halloween Party. Tante divertenti (e un po’ paurose, ma non troppo) letture animate a cura de I Seminalibri con storie di fantasmi, mostri trasformisti e intere famiglie di scheletri! Con un omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita.

A seguire due divertenti laboratori creativi: i piccoli decoreranno la loro spaventosa treat box da riempire di dolcetti, mentre i grandi si cimenteranno in una creazione decisamente "scheletrosa.

Lunedì 30 ottobre, alle ore 17 nella Sala Filanda Cine Ginestra speciale Halloween con proiezione del film di animazione Le streghe (Warner Bros, 2020, durata: 99’), tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl.