Nido, scuola, pista ciclabile e teatro. San Giovanni: ecco i tempi dei lavori

di Marco Corsi

Tour nei cantieri della città. Ieri mattina la sindaca , accompagnata dai tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo al nuovo nido del Ponte alle Forche, alla scuola elementare Rodari, alla pista ciclabile di via Bolzano, al teatro comunale Bucci e al polo scolastico 0-6 Rosai Caiani. Accolta dalla direzione dei lavori, Valentina Vadi ha verificato di persona lo stato di avanzamento delle opere. La prima tappa ha riguardato la mobilità alternativa, con i lavori alla ciclabile che metterà in collegamento la ciclopista dell’Arno alla ciclopista del Chianti e garantirà una migliore viabilità della zona e una maggior sicurezza per gli utenti. Un intervento finanziato dalla Regione Toscana. In questi giorni gli operai stanno realizzando la seconda corsia su via Masini, nella bretella di collegamento fra Sant’Andrea e piazza Casprini. Il completamento di questa prima parte del cantiere è previsto prima della pausa di Ferragosto, in modo da essere pronto prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Poi i lavori proseguiranno con la realizzazione del percorso ciclabile in via Bolzano, che avrà una larghezza di 2,5 metri e sarà realizzato dal lato delle abitazioni.

Seconda tappa, il nido Rodari del Ponte della Forche che, una volta completato, ospiterà 50 bambini. L’intervento è iniziato, il getto delle fondamenta ci sarà ad agosto, successivamente si passerà al montaggio della struttura in legno. A pochi passi sorge la scuola elementare Rodari. In questo caso è stata predisposta la sostituzione degli infissi e sono in corso i lavori per la sistemazione del resede esterno. Altra opera molto attesa il nuovo teatro comunale. Sono stati completati gli interventi di demolizione della struttura e sono entrate nel vivo le lavorazioni per la realizzazione del nuovo palcoscenico che richiede la costruzione di una nuova struttura in acciaio. In estate è prevista anche la consegna delle Uta, unità di trattamento aria, e di tutti i macchinari necessari alla realizzazione dei nuovi impianti di climatizzazione della sala. Il tour si è concluso al polo scolastico 0-6 Rosai Caiani, una struttura moderna, realizzata secondo i criteri della bioedilizia e conforme ai più attuali standard sia educativi sia edilizi.

I lavori proseguono a ritmo serrato e sono già entrati nelle fasi finali con il montaggio della struttura in legno con pannelli xlam. Prima della pausa di Ferragosto sarà predisposto anche il cappotto esterno. L’opera si concluderà a settembre del 2025. "Tanti e numerosi i cantieri aperti a Valdarno in questa estate, risultato di bandi Pnrr e finanziamenti regionali che il nostro comune è riuscito a intercettare nella scorsa consiliatura", le parole del sindaco Vadi.