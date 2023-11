Newlat a gonfie vele, cresce l’utile. Mastrolia: "Posti di lavoro al sicuro"

Ricavi netti consolidati pari a 600,7 milioni di euro, in crescita del 15,2% rispetto ai 521,2 registrati alla fine dei nove mesi del trimestre 2022.

Crescita organica pari al 11,2%. Margine operativo lordo di 57,1 milioni, ovvero +44% rispetto al 30 settembre 2022, con un margine del 9,3% rispetto a 7,5%.

Utile netto pari di 18,2 milioni, in forte aumento (+413,8%) rispetto ai 3,5 sempre di fine settembre dello scorso anno euro 3,5 milioni al 30 settembre 2022.

Questi i numeri di Newlat Food spa, proprietaria dello stabilimento ex Buitoni di Sansepolcro, il cui consiglio di amministrazione presieduto da Angelo Mastrolia ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre scorso. Numeri che si commentano da soli.

La posizione finanziaria netta risulta pari a 60,5 milioni di euro, registrando un netto miglioramento di 49,3 milioni rispetto al dato di chiusura al 31 dicembre 2022 pari a -109,8, grazie alla capacità del gruppo di generare flussi di cassa dall’attività operativa.

"Siamo estremamente soddisfatti dei risultati conseguiti nei primi nove mesi del 2023 – ha detto il dottor Mastrolia e ancora più impressionante è stato l’aumento del nostro utile netto, cresciuto di oltre il 400%.

Questi risultati eccezionali evidenziano la capacità di eseguire efficacemente la nostra strategia e di navigare con successo in un ambiente di mercato dinamico.

Inoltre, l’importante generazione di cassa realizzata in questo periodo, pari a 29,2 milioni di euro, testimonia la solidità e l’efficienza del nostro modello operativo.

Questa forte generazione di cassa ci posiziona in una situazione ideale per sostenere la nostra strategia di M&A, sulla quale rimaniamo profondamente focalizzati: stiamo infatti lavorando assiduamente per completare alcune acquisizioni significative che riteniamo saranno di grande impatto per il nostro gruppo e che speriamo di poter comunicare nel 2024.

Il nostro impegno verso l’innovazione, l’eccellenza operativa e la responsabilità sociale d’impresa – prosegue il presidente di Newlat Food spa - continua a essere la chiave del successo. Guardiamo al futuro con fiducia, pronti a cogliere nuove opportunità di crescita e a creare ulteriore valore per tutti i nostri stakeholder.

Continueremo a lavorare con passione e dedizione per mantenere e superare gli standard che ci siamo prefissati".