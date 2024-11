Neve e show musicale. Luci sul Natale a Cortona

Anche a Cortona si scaldano i motori in vista delle festività natalizie. Sono state appena annunciate le date e alcune attrazioni che saranno parte del progetto "Natale di Stelle a Cortona". Il via ufficiale è in programma sabato 30 novembre alle ore 18 in piazza della Repubblica con il taglio del nastro e con l’accensione del video mapping con le proiezioni sulle facciate dei palazzi che si affacciano sulla piazza, per un’esperienza immersiva nell’arte e nell’atmosfera delle feste. All’inaugurazione non mancherà, nemmeno quest’anno, una nevicata artificiale che sarà corroborata anche da un laser show musicale e il coro dei bambini. La regia del Natale spetta anche quest’anno a Cortona Sviluppo, società in house del comune di Cortona con il supporto degli sponsor e la collaborazione di scuole di numerose associazioni locali. Fra le novità di questa edizione c’è l’esperienza immersiva dedicata ai bambini "Santa Claus Virtual Express" a palazzo Ferretti, mentre il Centro convegni Sant’Agostino ospiterà la "Mostra del giocattolo d’epoca e del modellismo". L’esposizione si terrà dal 7 dicembre al 6 gennaio. "Un evento unico, pensato per grandi e piccoli, appassionati e curiosi, che potranno immergersi in un viaggio affascinante attraverso i giochi e i modelli che hanno segnato la storia", confermano gli ideatori. "I giocattoli d’epoca rappresentano un patrimonio di memorie e di tradizione. Se da bambini ci aiutano a sviluppare le nostre abilità e creatività, da adulti ci riportano in un mondo di sogni e nostalgia". La mostra offrirà un’ampia selezione di modellini ferroviari, robot, giocattoli spaziali, navi, aerei, automobili, costruzioni meccaniche, soldatini, bambole e molto altro. I giocattoli provengono dalle collezioni di appassionati della Toscana e dell’Umbria. Tra i pezzi più attesi dell’esposizione ci sarà un grande plastico ferroviario, un’opera meticolosa realizzata da un appassionato di Perugia che trasporterà i visitatori in un viaggio ferroviario in miniatura. Ad arricchire la mostra, il gruppo Fermodellistico Aretino ha realizzato alcuni diorami che raccontano storie in dettaglio, ricreando ambientazioni uniche che combinano precisione e creatività. "Ogni modello e diorama non è solo un gioco, ma una vera e propria opera d’arte, frutto della passione e della cura dei collezionisti che li hanno creati e preservati", confermano ancora gli organizzatori. Intorno a queste attrazioni si svilupperanno i mercatini in piazza che torneranno anche quest’anno ad allietare i visitatori italiani e stranieri che sceglieranno Cortona per trascorrere le loro vacanze. Il programma completo di eventi sarà svelato ufficialmente solo il prossimo 20 novembre, nel corso della conferenza stampa. "Cortona torna a proporre un programma di attrazioni suggestive - dichiara il sindaco Luciano Meoni - quest’anno abbiamo inserito alcune novità dedicate ai più piccoli. L’obiettivo è quello di offrire alla cittadinanza e ai visitatori un’esperienza coinvolgente".