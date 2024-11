Neonati prematuri: la giornata mondiale. A Villa Severi domani giochi e spettacoli

AREZZO

"Accesso a cure di qualità ovunque". È il claim lanciato per la Giornata mondiale della prematurità 2024 che ogni anno, nel mondo, si celebra il 17 novembre. Un neonato su 10 nasce prematuro e ogni anno nel mondo sono oltre 13 milioni i bambini che nascono prematuri, 25 mila dei quali in Italia. Si tratta di bambini venuti alla luce prima delle 37 settimane di gestazione. Il messaggio che Asl Toscana Sud Est e il dipartimento Materno infantile vogliono lanciare per l’edizione 2024 della Giornata è che "ogni bambino, indipendentemente da dove nasce, ha diritto alle migliori cure possibili, con la vicinanza della sua famiglia".

Ad Arezzo, a Villa Severi, domani alle 16,30 è in programma uno spettacolo di burattini e una serie di giochi dedicato alle famiglie dei neonati prematuri, organizzato dal Comitato aretino neonatologia Aps con la collaborazione di Cuore di Maglia, La Tribù dei Nasi Rossi e l’associazione Latte di Mamma.

In occasione della Giornata mondiale della prematurità da ieri all’ingresso del San Donato, è stato realizzato un allestimento allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulla realtà della prematurità in cui spicca il colore viola, simbolo della Giornata mondiale della prematurità.