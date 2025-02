Nel nome del nonno campione. È nato Fabrizio Meoni Junior. La gioia di Gioele e Caterina

Non poteva che chiamarsi Fabrizio. Lieto evento a casa di Gioele Meoni figlio dell’indimenticato campione di moto morto tragicamente alla Dakar. Poco dopo la mezzanotte del 31 gennaio è venuto alla luce il primogenito di Gioele e della moglie Caterina. E le anticipazioni che lo stesso Gioele aveva fatto, seppur a mezza bocca, durante il raduno di moto dedicato al padre per il 20° anniversario dalla sua scomparsa, sono state confermate. Il bimbo, infatti, porta il nome di nonno Fabrizio. Un tributo voluto dalla coppia che ha così onorato il ricordo del grande campione, nonché per Gioele padre amorevole a cui era affezionatissimo. La gioia della nascita del piccolo, nato in perfetta salute per un peso di 3 chili e mezzo, è stata condivisa con i nonni del piccolo, a partire proprio da Elena mamma di Gioele e dai nonni materni Roberta e Cesare. Una festa anche per tutta la comunità di Castiglion Fiorentino dove la coppia vive da sempre.

Oggi Gioele condivide la passione per la moto ereditata dal padre, tanto che nel 2024 ha completato la Dakar 2024, rendendo omaggio al padre scomparso durante la stessa competizione nel 2005. Concludendo la gara, Gioele ha onorato la memoria di Fabrizio, dimostrando che la passione per il rally scorre ancora forte nella famiglia Meoni. Durante quella esperienza è stata realizzata anche un docu film "Nel nome del padre", oggi in streaming su Amazon Prime Video che è stato presentato anche durante il ricordo del ventennale del 12 gennaio scorso. Parallelamente, la Fondazione Fabrizio Meoni Onlus, istituita nel 2006 dalla famiglia Meoni e dall’Associazione "Solidarietà In Buone Mani Onlus", continua l’impegno umanitario iniziato da Fabrizio in Africa. La fondazione sostiene numerosi progetti in paesi come Burkina Faso, Costa d’Avorio, Senegal, Sud Sudan e Tanzania, focalizzandosi su iniziative educative e sanitarie per le comunità locali. Gioele è anche fondatore della app per sport outdoor Whip Live.

L’eredità di Fabrizio Meoni vive attraverso le imprese sportive di suo figlio Gioele e le attività della fondazione a lui dedicata, mantenendo vivo il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del rally e nella solidarietà internazionale. Oggi Gioele ha scelto di onorare la promessa fatta alla moglie Caterina di non ripetere la Dakar proprio visto l’arrivo del figlio.