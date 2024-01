Nati per leggere insieme il ciclo di eventi in biblioteca

Un nuovo anno dedicato ai libri e alle famiglie con gli incontri di "Nati per leggere insieme", l’iniziativa per promuovere la lettura nelle famiglie con bambini fino a 6 anni di età. Il nuovo ciclo di incontri parte dal 10 gennaio alle 16,30 alla Biblioteca di Camucia, in via Sandrelli. Per partecipare è consigliato portare un plaid e tenere spento lo smartphone, ma non è necessaria la prenotazione. "L’obiettivo dell’Amministrazione comunale - dichiara l’assessore all’Istruzione Silvia Spensierati - è quello di incentivare la lettura nei più piccoli e di favorire questa buona pratica quotidiana nell’ambito familiare. Ringraziamo tutte le nostre educatrici e gli esperti che stanno rendendo questa iniziativa un appuntamento fisso, è importante crescere i bambini leggendogli libri con la nostra voce". Il Comune di Cortona promuove questa iniziativa perché la lettura favorisce lo sviluppo cognitivo dei piccoli e migliora le capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Il motto di "Nati per leggere insieme" è "Apprendere l’amore della lettura attraverso un dono: un adulto che legge una storia". Dopo il primo appuntamento del 10 gennaio, gli incontri proseguono sempre il mercoledì, il 24 gennaio, il 7 e il 21 febbraio, il 6 e il 20 marzo, il 10 e il 24 aprile e l’8 e il 22 maggio. L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Polis, per informazioni 0575678382.