Natalina, la nonna influencer: "Le mie ricette alla tv tedesca"

Sansepolcro, 24 febbraio 2024 – I quasi 3 milioni e mezzo di follower su TikTok che seguono nonna Natalina e le sue performance in cucina sono numeri non sfuggiti ai media internazionali e difatti, a Sansepolcro, è arrivata la troupe di una televisione tedesca che da mercoledì a ieri ha seguito una giornata tipo della "regina" delle ricette made in Toscana.

A 87 anni Natalina Moroni è una star sul social più "giovane" del web, TikTok, dove conta appunto milioni di follower. Un successo incredibile fatto con semplicità, che conferma ancora una volta l’amore puro e vero tra nipoti e nonni. E così la nonna più famosa della Valtiberina non è passata inosservata nemmeno in Germania: come racconta il nipote Luca (che la coinvolge nelle sue attività quotidiane rendendo la sua vita una vera e propria esperienza da condividere) ieri è finito il terzo e ultimo giorno di riprese di ProSieben, l’emittente televisiva tedesca privata che va per la maggiore.

“Si sono fermati 3 giorni per fare le riprese alla città di Sansepolcro e soprattutto scoprire le nostre ricette della tradizione toscana – racconta il giovane Luca che segue da sempre tutti i profili dell’ottantasettenne – Sono arrivati da noi direttamente da Monaco perché ammirati dalle ricette della nonna e hanno deciso di fare dei servizi che andranno in onda su quattro Paesi europei (Germania, Austria, Svizzera e Olanda). La nonna e altre due meravigliose donne al suo fianco nell’occasione hanno avuto il compito di far scoprire le nostre ricette e come vengono curate a casa".

“Veramente un onore per me portare le tradizioni di Sansepolcro in giro per il mondo" ha detto nonna Natalina mentre stava preparando i suoi famosi ravioli. La star dei social è stata di recente premiata a Firenze nell’ambito dell’Italy Ambassador Awards, fondato da Svetlana Trushnikova "per la competenza dimostrata e la responsabilità etica nel coinvolgere la propria comunità" con i video realizzati e divulgati. Ravioli, castagnole, pizze rustiche, dolci: nonna Natalina insegna ai suoi fan alcune delle ricette più antiche e amate della cucina tradizionale italiana e lo fa con quella spontaneità e con quel savoir-faire tipico delle nonne del nostro Paese.