Natale al Castello per Monica Bellucci. L’attrice con la madre e le figlie a Sorci per celebrare le festività

di Claudio RoselliANGHIARIPer tutti noi, a qualunque latitudine abbia ottenuto successi, il gradito ritorno a casa per le feste di Natale è un must. Un evento irrinunciabile. Ed è accaduto così anche a Monica Bellucci, icona della bellezza italiana nel mondo nativa di Città di Castello ma con la famiglia di Selci Lama (versante lamarino), che ha trascorso come da tradizione le feste natalizie in famiglia nei luoghi del cuore. Lo ha fatto anche in questi ultimi giorni di un 2024 nel quale ha tagliato il traguardo dei 60 anni di età, ma che per lei è stato anche triste, a causa della scomparsa del padre, Pasquale. A Lama vive sempre la mamma Brunella, che non esitato nel raggiungere per trascorrere assieme queste festività inevitabilmente particolari. È buona abitudine di Monica quella di tornare anche nei luoghi a essi più cari, o che sono legati a forti ricordi.

Fra questi, il Castello di Sorci in Anghiari, dove è stata "avvistata" il giorno di Natale in compagnia della madre, delle figlie e degli amici di sempre. Trattandosi di un posto fin troppo familiare per lei, era normale che il pranzo diventasse particolarmente movimentato, a suon di selfie con gli ammiratori e con le cuoche predilette, che per lei hanno preparato i piatti preferiti, a cominciare dai cappelletti, specialità natalizia per eccellenza da queste parti. "Arriva Monica ed è una ventata di allegria – ha dichiarato Veronica Barelli, titolare del locale - per la bella festa di Natale tra parenti, con il camino acceso e un tavolo imbandito con le pietanze tradizionali, a cominciare da cappelletti in brodo e tagliatelle. Lei sempre bellissima, slanciata, affettuosa e solare. È sicuramente internazionale, ma vi assicuro che non ha perso niente dell’affabilità e della semplicità della donna umbra. Una grande stella dall’animo gentile", ha sottolineato la Barelli nel ricordo dei tempi passati, quando la bellissima Monica trascorreva momenti importanti e indimenticabili della sua vita nei luoghi più suggestivi del Castello.

E assieme ai fratelli di Veronica c’erano i genitori, figure che hanno reso famoso l’antico maniero di Sorci: la mamma Gabriella e il babbo Primetto, che ci hanno lasciato da oramai diversi anni. Gli anni passano, qualche cara persona non c’è più, ma rimane sempre la voglia di onorare la tradizione e i tempi nei quali per Natale le famiglie si riunivano al completo. È pertanto straordinario ciò che ogni volta fa Monica Bellucci? No, è felicemente normale che una diva del suo calibro senta l’esigenza di riscoprire momenti indimenticabili sotto un effetto incredibile come quello che esercita il richiamo della propria terra.