Nasce Valdarno Tourism Academy per la promozione del territorio

VALDARNO

Un nuovo strumento per lo sviluppo del turismo nella valle tra Chianti e Pratomagno. E’ la "Valdarno Tourism Academy", ideata dall’Ambito Turistico Valdarno Aretino, in collaborazione con la Dmc Dede – Destination Design, per potenziare l’attrattività della zona e favorire momenti di confronto e crescita per il settore, rafforzando competenze e conoscenze degli addetti ai lavori, degli amministratori e dei portatori di interesse dell’area attraverso una serie di appuntamenti, incontri formativi, open day e conferenze plenarie. E per la prima uscita ufficiale, in programma oggi a partire dalle 10 nella Sala consiliare di Terranuova, è stato scelto il tema "workation", ossia lavoro e vacanza, e "nomadi digitali", ovvero persone che grazie alle tecnologie web possono viaggiare e continuare a lavorare da remoto. Una forma di turismo sostenibile sempre più diffusa, con notevoli ricadute economiche, anche nei periodi di bassa stagione, e sociali sotto il profilo dell’integrazione e della reciproca conoscenza tra nativi digitali e custodi della tradizione locale. Per svilupparsi, tuttavia, ha bisogno di servizi pensati per l’accoglienza, a cominciare da borghi digitalizzati in grado di rispondere a qualunque necessità degli "abitanti temporanei". Ad elencare le opportunità e le strategie per soddisfare le esigenze di questa particolare tipologia di viaggiatori saranno esperti e professionisti del comparto durante l’appuntamento formativo, il primo di un ciclo di cinque tappe che faranno salire in cattedra anche rappresentanti dei mercati nazionale ed esteri già di riferimento o da raggiungere dal comprensorio valdarnese. Al tempo stesso verranno promossi altrettanti open day dedicati agli operatori della filiera turistica, ai residenti e alle scuole, per far conoscere meglio il territorio e le sue principali attrattive e sarà proposto un focus tematico specifico a cura di un consulente.

M.D.T.