Nasce l’intesa con il Canavese nel segno del sigaro

SANSEPOLCRO

Un rapporto nato nel segno del sigaro e della condivisione, quello fra la Compagnia Toscana Sigari e le Tre Terre Canavesane, in Piemonte. In occasione dell’inaugurazione del Festival della Reciprocità, nel 2022, nel Canavese, Peppone Calabrese aveva affermato che "dobbiamo coltivare l’affettività, tornare alla condivisione ed alla socialità con uno sguardo consapevole alle nostre origini". La collaborazione fra Valtiberina e Canavese ha trovato la giusta sintesi con l’incontro tra Ellle Design e Tornabuoni. Per l’occasione Ellle design, associazione emergente a livello nazionale, è stata ospitata dall’azienda biturgense come esempio di collegamento con le realtà dei borghi e dei Comuni, valorizzando il tema della reciprocità da tessere fra i territori e i paesi: il valore aggiunto a questo movimento è il concreto raggiungimento della connessione territoriale tra i borghi.

Il progetto contribuisce alla valorizzazione dei piccoli borghi e prevede la sinergia tra le amministrazioni comunali: per questo motivo Fabrizio Innocenti, sindaco di Sansepolcro; Paolo Fratini, sindaco di San Giustino e Andrea Zanusso, sindaco di San Giorgio Canavese, in rappresentanza delle Tre Terre Canavesane, erano a loro volta presenti allo stabilimento della Compagnia Toscana Sigari. L’opera di Ellle Design, un humidor portasigari ideato per la Compagnia Toscana Sigari e reso prototipo dai ceramisti di Castellamonte in Canavese, terra di incontro tra artigianato e artisti nel cuore delle Tre Terre, ha portato innovazione e freschezza attraverso un design fuori dagli schemi, ad un oggetto classico e tradizionale qual è un humidor. Il Tornabuoni Cube è un binomio materico in cui le ceramiche di Castellamonte ed il legno pregiato al suo interno si fondono in un’armonia di forme e colori che evidenzia le connessioni messe in atto per la sua realizzazione e fa scaturire, con gli aromi del pregiato tabacco nero della Valtiberina, la più autentica espressione del territorio.

C.R.