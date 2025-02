Nasce il Progetto Aretino: un’opportunità per giovani disoccupati tra formazione e orientamento al lavoro

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Nasce il Progetto Aretino, un’iniziativa innovativa dedicata ai giovani disoccupati tra i 18 e i 34 anni, pensata per aiutarli a scoprire e sviluppare i propri talenti nel mondo del restauro edile e della ristorazione.

Si tratta di un’iniziativa che si distingue dalle tradizionali proposte della Scuola Edile, in quanto rivolta a un’utenza che spesso non ha ancora individuato il proprio percorso lavorativo. Il progetto mira a fornire un’esperienza che unisce formazione, attività di laboratorio e orientamento al lavoro, accompagnando i partecipanti alla scoperta delle proprie capacità e delle opportunità professionali.

Il Progetto Aretino nasce grazie alla collaborazione con diverse realtà locali e del terzo settore, tra cui Forma Impresa, agenzia formativa di Confcommercio, il Comune di Arezzo, Oxfam, Donne Insieme e Koiné. Queste realtà avranno il compito di accogliere e guidare i giovani partecipanti, offrendo supporto e strumenti per avvicinarli al mondo del lavoro.

L’obiettivo del progetto non è solo fornire una formazione teorica, ma anche esperienze di attività in laboratorio e un orientamento professionale. Le attività previste si sviluppano su tre livelli complementari. Il primo riguarda la formazione tecnica, con corsi specializzati in settori come il restauro edile e la ristorazione.

Il secondo è legato ai laboratori esperienziali, che permetteranno ai partecipanti di scoprire le proprie capacità, scoèrire, sperimentare e sviluppare talenti nel restauro della pittura murale e nella ristorazione. Infine, il terzo livello è dedicato all’orientamento al lavoro, con un percorso di affiancamento alle imprese del territorio, finalizzato a favorire l’occupazione in base alle competenze acquisite.

Il progetto è aperto sia a ragazzi che a ragazze, con particolare attenzione al coinvolgimento femminile nel settore del restauro edile, in particolare per le tecniche di restauro della pittura. L'iniziativa vuole dimostrare come molte competenze possano essere acquisite indipendentemente dal genere, aprendo nuove possibilità professionali per tutti.

Le prime attività partiranno il 28 febbraio, con i corsi di ristorazione e di restauro delle pitture murali. Le iscrizioni sono già aperte e i giovani tra i 18 e i 34 anni possono contattare gli organizzatori per partecipare.

Questa è un'occasione concreta per investire sul proprio futuro e trovare una professione che possa appassionare e garantire un'occupazione stabile.