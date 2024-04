Nasce il percorso della Costituzione. Pannelli al parco Falcone-Borsellino

Anche San Giovanni Valdarno ha il suo Percorso della Costituzione. Dopo quello presente da anni a Barbiana, nel Mugello, alla scuola Don Milani, la cittadina natale di Masaccio si arricchisce di questo nuovo luogo con 40 pannelli che si snodano lungo il parco Falcone e Borsellino - tra la Coop e Viale Gramsci - e raccontano, a chi gli osserva, gli articoli più importanti della legge alla base della nostra Repubblica, tramite un loro testo e un’illustrazione rappresentativa. La progettazione dell’opera nonché la sua realizzazione e montaggio è stata messa in atto dall’associazione Progetto Cittadini Attivi, in un’idea nata assieme all’amministrazione comunale col patrocinio del comune stesso e il contributo della Banca del Valdarno Credito Cooperativo. Si colloca nell’ambito dell’iniziativa "I Care - Costituzione", creata in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio e al cui evento di inaugurazione, tenutosi nei giorni scorsi, hanno partecipato i dirigenti e loro rappresentanti, gli insegnanti e gli studenti dei Licei di San Giovanni, dell’Isis Valdarno, dell’IC Masaccio e dell’IC Marconi oltre a una rappresentanza comunale e al presidente della fondazione Don Milani di Barbiana Dott. Pandolfini. Tra i vari pannelli presenti un posto speciale è stato dato all’articolo 118, che tratta di sussidiarietà e amministrazione condivisa, unico "anomalo" in mezzo ai primi 54 della carta, rappresentati negli altri pannelli. "È stato più impegnativo di quanto si possa pensare realizzare questo progetto - affermano i responsabili dell’associazione Progetto Cittadini Attivi - perché cercavamo il giusto connubio per l’inserimento dei pannelli nel contesto del parco cittadino: volevamo che fosse elegante ma allo stesso tempo il più ecosostenibile possibile. Ed è grazie alle idee ed alla manodopera prestata dai nostri soci che siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo".

Un altro obiettivo che va ad aggiungersi ai tanti portati avanti dai volontari dell’associazione del corso di questi anni: "La nostra associazione lavora ormai da anni sul territorio per ricreare ed arricchire il tessuto sociale e tutelare i beni comuni ed è proprio su questa linea che intende continuare a progettare e realizzare iniziative con i cittadini, le aziende, le associazioni, le istituzioni e gli enti scolastici di ogni ordine e grado. La nostra rete di collaborazione continua ad allagarsi nell’ottica di analizzare i bisogni del territorio e progettare azioni e iniziative che sempre più rispecchino e attirino le persone verso la cittadinanza attiva".