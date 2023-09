Nasce CasentinoApp: per consultar le comunicazioni istituzionali ma non solo

Arezzo,26 settembre 2023 – Si chiama CasentinoApp, è l’evoluzione della “vecchia” applicazione “Sicurezza in Casentino” e da oggi è attiva per tutti i cittadini della vallata.

n’evoluzione del servizio di comunicazione accolto con entusiasmo dai sindaci dell’Unione dei Comuni del Casentino con attraverso i loro uffici aggiorneranno l’applicazione con informazioni non più solo legate alla sicurezza del territorio.

L’App, che rispetta tutti i nuovi requisiti imposti dagli store Android e Apple 2023/2024, permette infatti di visualizzare tramite delle mappe, le aree di attesa sicura per la popolazione, le farmacie aperte e di turno in tempo reale, i defibrillatori semiautomatici Dae, le stazioni di ricarica per auto, le stazioni di ricarica per e-bike, il soccorso stradale (per questo servizio è previsto l’attivazione nel 2024).

Tutte le mappe caricate e disponibili si aprono sul comune di residenza selezionato dal cittadino, ma è possibile avere una visione completa di tutto il Casentino con un tap su: “Tutto il Casentino”. Per visualizzare le aree di attesa, Dae, le stazioni di ricarica auto e le stazioni di ricarica e-bike più vicine rispetto alla propria posizione è invece sufficiente fare tap su “La tua posizione”.

Questa nuova applicazione costituisce un autentico strumento di immediato accesso, volto a consentire la consultazione di comunicazioni, iniziative di sensibilizzazione, eventi e notizie di rilevanza pubblica, provenienti dai comuni prescelti e dai rispettivi organi di Polizia Municipale affiliati.

Gli utenti avranno la possibilità di visualizzare in tempo reale, attraverso una mappa geolocalizzata, eventuali chiusure stradali per lavori in corso, incidenti in atto, nuove ordinanze emanate o varie situazioni di criticità presenti sul territorio.