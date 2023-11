Musicisti da tutto il mondo. Parte il concorso Quagliata

Ha spento 18 candeline, quest’anno, il Festival di Musica classica città di San Giovanni Valdarno accogliendo musicisti di fama internazionale cha hanno presentato importanti repertori della letteratura musicale. E, nell’ambito della prestigiosa rassegna, inizierà oggi la terza edizione del concorso pianistico internazionale Humberto Quagliata – città di San Giovanni Valdarno. La competizione, biennale, è dedicata al maestro uruguaiano, generoso amico dell’Accademia Musicale Valdarnese e della città, che ha avuto l’onore di ascoltarlo più volte. Grande artista, si è dedicato con profonda passione alla divulgazione in tutto il mondo della musica contemporanea e con la stessa passione all’insegnamento e alla formazione di generazioni di pianisti. Il concorso ha raccolto adesioni non solo dall’Italia ma anche da Giappone, Serbia, Corea, Macedonia, Cina, Danimarca, Stati Uniti, Germania, Spagna, Svizzera, Austria, Croazia e Svezia. Sono 74 i talenti che si sfideranno per l’ambito riconoscimento. Il concerto inaugurale oggi alle 17 alla Pieve di San Giovanni Battista. Si esibiranno il celebre pianista e didatta russo Konstantin Bogino, presidente della giuria, che accompagnerà al pianoforte la moglie Miomira Vitas, soprano conosciuta in un tutto il mondo. Eccellente coppia di artisti e coppia nella vita che ha fatto dell’arte, della musica, della passione, della didattica l’essenza di vita. Il concorso prevede due sezioni: "esecuzione pianistica" in 3 prove per pianisti da 18 a 35 anni e "giovani pianisti" in un’unica prova e suddiviso in 4 categorie per fasce di età. I premi, oltre ad una somma di denaro o borsa di studi, consistono in concerti ed esibizioni in sale prestigiose. Nel corso della prossima settimana si terranno varie prove fino ad arrivare al concerto finale di domenica 26 novembre e alla cerimonia di premiazione alle 19 alla Pieve di San Giovanni Battista. La giuria è formata dal presidente Konstantin Bogino e dai musicisti di fama internazionale Alvaro Teixeira Lopes dal Portogallo, Florian Koltun dalla Germania, Katarina Krpan dalla Croazia, Mario Prisuelos dalla Spagna, Mats Widlund dalla Svezia e Xin Wang dalla Cina. "La terza edizione del Concorso pianistico internazionale Humberto Quagliata Città di San Giovanni Valdarno – dice il direttore artistico dell’Accademia musicale valdarnese, Andrea Turini – parte sotto i migliori auspici registrando un’importante adesione da parte di tanti talenti pianistici sia italiani sia provenienti da tanti stati del mondo. Vivremo una settimana intensa".