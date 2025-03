MusicaSempre in concerto. Appuntamento libero domani al San Donato

Musica all’auditorium del San Donato con un nuovo appuntamento in programma per domani alle 17.30. A esibirsi sarà l’Orchestra Musicasempre, la prima orchestra sociale completamente gratuita di Arezzo, fondata nel 2017 dall’Associazione Le 7 Note e portata avanti in collaborazione con l’Istituto Comprensivo IV Novembre. L’iniziativa, a ingresso libero, è a cura dell’Associazione Le 7 Note in collaborazione con l’Asl ed è rivolta a degenti, familiari, personale ospedaliero e a tutta la cittadinanza.