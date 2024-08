Musica e danza popolare. Torna il Festival Europeo

La cultura popolare al centro dell’edizione 2024 del Festival Europeo di Musica e Danza popolare. Appuntamento stasera alle 21,30 a Cortona in piazza Signorelli. Lo spettacolo è a ingresso libero. Musica e danza sono linguaggi ancestrali trasmessi mediante una lingua dei corpi, fatta di suoni e movimenti antichi, universali e compatibili con la filosofia dello scambio e della conoscenza reciproca. Per questo la Compagnia "il Cilindro" ha avviato, nel 2004, l’esperienza del Festival Europeo di Musica e Danza Popolare come momento di scambio fra culture lontane e diverse ma con una collocazione all’interno di un vissuto legato alle società rurali. Quest’anno, saranno ospiti il gruppo giovanile di danza popolare "Abkhazia" di Kutaisi, Georgia. Fondato nel 2008, ha come coreografo principale Armaz Kipiani. Sin dagli inizi, il gruppo ha partecipato con successo a diversi festival locali ed internazionali. Il Folk Dance Klub "Dobrudja" di Dobrich, Bulgaria, fondato nel 1989 con lo scopo di ricercare, preservare, divulgare e mettere in scena il folklore bulgaro, nonché formare giovani per il gruppo folcloristico. La scuola forma ogni anno 150 bambini e giovani da 6 ai 20 anni. È stato in tournée con grande successo in varie parti d’Europa e del mondo. Infine il gruppo Folk Ciociaro "Valle di Comino" di Atina, che ha svolto tournée e scambi internazionali, portando i propri usi e costumi in quasi tutta Europa, in Asia e anche oltre oceano, negli Stati Uniti e in America Latina. Presenterà danze, coreografie e canti della tradizione della bassa Ciociaria, con ballarelle e saltarelli. Appuntamento alle 21,30 a Cortona in piazza Signorelli a ingresso libero.