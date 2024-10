"Music & Passion" apre la stagione del teatro Moderno di Tegoleto

E’ in partenza la nuova Stagione teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto. Ben sedici gli spettacoli in cartellone fino a marzo 2025. Si parte questa sera con "Music & Passion", il concorso a premi di canto moderno e strumentale della Summer & Winter Company. Attesa poi per il XXV Concorso di Teatro amatoriale con sei spettacoli in programma. Sarà la Compagnia Teatrale Piccolo Palcoscenico di Pomezia a portare in scena il prossimo 27 ottobre "Pentole senza coperchi" per la regia di Marco Fiorani. Si prosegue il 3 novembre con la Compagnia Teatrale Micromega di Verona che porterà sul palco "Mi piazzo in banca e non se ne parla più" con adattamento e regia di Matteo Spiazzi. Spazio poi il 10 novembre alla Compagnia Teatrale Unicorno Vinci di Firenze che interpreterà "3° piano interno 4" con testo e regia di Matteo Dall’Olmo.

L’Associazione Autobahn Teatro di Arezzo il 17 novembre porterà in scena "Una tonnellata di soldi" di Will Evans e Arthur Valentine per la regia di Marco Cucciniello.

"Le bugie con le gambe lunghe" è il titolo dello spettacolo di Eduardo De Filippo che sarà rappresentato il 24 novembre dalla Compagnia Le Voci di dentro di Assisi per la regia di Gianni Bevilacqua.

Per la serata di premiazione, il 1 dicembre la Compagnia Teatrale G.T. Tempo e Compagnia Teatrale Maskere di Corugate porteranno in scena "Il Dio della carneficina" di Yasmina Reza per la regia di Nadia Bruno.

Torna invece il 14 dicembre "Talenti sotto l’Albero", l’immancabile appuntamento natalizio a cura dell’Amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana, con brindisi di auguri, mentre è già conto alla rovescia per "Lo Sgargabonzi Christmas Live", spettacolo previsto il 21 dicembre con l’attore e regista Alessandro Gori.