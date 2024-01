Museo Civico di Sansepolcro da record: 225 ingressi il 1 gennaio

Arezzo, 2 gennaio 2024 – Il 2024 di Sansepolcro si apre con un numero eccezionale che riguarda gli ingressi al Museo Civico aperto straordinariamente il primo gennaio: sono stati 225 i visitatori che hanno ammirato le pregevoli opere del Museo e apprezzato le mostre al suo interno, molte anche le persone che hanno preso parte alle 2 visite guidate della Casa di Piero della Francesca.

L’Amministrazione comunale aveva infatti deciso di interrompere la tradizione del Museo che solitamente prevede due sole chiusure l’anno, il 25 dicembre e il 1 gennaio, in previsione del fatto che in un periodo di festività sono molte le persone a gravitare in zona con la voglia di godere di realtà culturali pregevoli come il nostro museo, custode di tesori artistici unici.

Una intuizione azzeccata che ha quindi permesso di aprire le sale a tutti coloro che si sono voluti dedicare un momento intenso in uno dei luoghi più belli della Valtiberina. Il 2023 si è concluso invece con la visita straordinaria del Sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi che, il 30 dicembre, ha ammirato la mostra di Raffaellino del Colle e le sale di questo Museo a lui tanto caro.

Non nuovo alle opere in esso contenute, Sgarbi si è soffermato a lungo di fronte alla Resurrezione di Piero della Francesca, ammirandola per l’ennesima volta, come fosse la prima e si è intrattenuto con il sindaco Innocenti e l’assessore Mercati nella visita alla mostra di Raffaellino del Colle ancora visibile al pubblico fino al 7 gennaio prossimo.