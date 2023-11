Muratori con esperienza per imprese di costruzioni

1 MURATORE

Si ricerca muratore per azienda edile di Arezzo, per lavori in muratura su pietra e mattoni. E’ richiesta esperienza nella mansione di almeno 36 mesi. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Lingua albanese. Codice: AR-208523. Scadenza: 6 dicembre.

2 MANOVALI EDILI

Si ricercano manovali per azienda edile di Arezzo per mansioni di manovalanza a supporto di lavori edili. Lavoro full time, a tempo determinato. Sede del lavoro Monte San Savino. Codice: AR-208550. Scadenza: 6 dicembre.

1 MURATORE

Si ricerca muratore con esperienza per svolgere mansioni come imbiancature, intonaci, cartongesso, pavimentazione. È richiesta la capacità di guida gru, camion, escavatori, pala caricatrice, gru da cantiere. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Sede del lavoro Sansepolcro. Richiesta disponibilità alle trasferte in provincia. Codice: AR-208150. Scadenza: 5 dicembre.