Muratore con esperienza per azienda edile

1 MURATORE

Si ricerca apprendista muratore per azienda del territorio che opera nel settore dell’edilizia situata a Foiano della Chiana. La risorsa dovrà svolgere opere in muratura. Non è necessaria esperienza pregressa nella mansione, né si richiedono particolari conoscenze tecniche. Lavoro full time. Abilitazioni: patente per muletto. Patente B, C. Disponibilità alle trasferte, in ambito nazionale. Codice: AR-217870. Scadenza: 14 marzo.

Si cerca un muratore in pietra e mattoni per azienda edile di Arezzo con esperienza di 36 mesi. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Richiesta conoscenza della lingua albanese. Disponibilità alle trasferte in ambito provinciale, regionale, nazionale. Codice: AR-217774. Scadenza: 12 marzo.