Mostre del giocattolo e modellismo. Diecimila visitatori nelle festività

È come di consueto l’epifania a decretare la fine degli eventi e delle attrazioni del cartellone cortonese Natale di Stelle voluta dall’amministrazione comunale con la regia della società in house Cortona Sviluppo. A tracciarne un bilancio soddisfacente è lo stesso Comune di Cortona con in testa il primo cittadino Luciano Meoni. Tra le novità particolarmente apprezzate di questa edizione spicca la mostra del giocattolo d’epoca e del modellismo realizzata all’interno dell’auditorium di Sant’Agostino visitata da oltre 10 mila persone. Un’esposizione composta da quattro grandi aree circondate da vetrine ed espositori che hanno accolto alcune perle del collezionismo. Questo pomeriggio si è tenuta la cerimonia conclusiva degli eventi nell’ambito della mostra di giocattoli d’epoca e modellini.

Il sindaco Luciano Meoni ha ringraziato tutti i collezionisti che hanno contribuito alla realizzazione di questa esposizione. "I giocattoli da bambini ci hanno regalato la felicità e ci hanno aiutati a crescere sviluppando le nostre abilità. Da grandi continuano a farci sognare", recita la pergamena di ringraziamento che è stata consegnata per primo a Mauro Turenci, ideatore e realizzatore dell’evento espositivo e quindi a tutti i collezionisti. "Desidero complimentarmi con tutti gli espositori - ha dichiarato il primo cittadino - questa mostra ha avuto un grande successo di partecipazione collettiva da parte degli addetti ai lavori, ma anche di pubblico. Diamo appuntamento a tutti alla prossima edizione che, sulla scia di questa, sarà ancora più coinvolgente. Un ringraziamento all’ottimo lavoro svolto dalla nostra società in house Cortona Sviluppo e a tutto il personale".

Apprezzamenti anche per le altre due attrazioni che hanno caratterizzato il Natale nel centro storico: il viaggio immersivo verso la casa di Babbo Natale con il "Santa Claus Virtual Express", treno magico che attraversa paesaggi incantati allestito all’interno delle sale di Palazzo Ferretti. Apprezzamento ha anche suscitato il nuovo progetto di video proiezioni sulle facciate dei palazzi dedicato a San Francesco. Tra le manifestazioni che hanno avuto il maggiore apprezzamento di pubblico e critica spicca la colazione al Museo il 1 gennaio che ha raggiunto il tutto esaurito già giorni prima e la grande festa in musica per salutare l’arrivo del nuovo anno. Non sono mancati eventi anche nelle maggiori frazioni del territorio, da Camucia a Terontola fino alla Val di Pierle.