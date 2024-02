Mostra made in Usa. L’obiettivo di Rossi

SAN GIOVANNI

Un viaggio fotografico in America: da New York a Los Angeles, passando per alcuni parchi nazionali, piccole cittadine e storiche attrazioni turistiche. E’ quello che ha fatto Roberto Rossi, scrittore, viaggiatore, blogger, amante ed esperto degli Stati Uniti, protagonista di una mostra fotografica chiamata, per l’appunto "American Dream", inaugurata sabato in Pieve, in occasione dell’arrivo, a San Giovanni, della delegazione di Corning, città Usa gemellata. L’autore ha scattato le foto negli ultimi 10 anni, anche se la maggior concentrazione di immagini risale al periodo 2018-2023. La sua è una carriera iniziata fin da piccolo grazie al lavoro del babbo; Remo Rossi famoso fotografo valdarnese. Negli anni ha sviluppato una passione particolare per i viaggi negli Stati Uniti realizzando altre mostre fotografiche e contenuti per il suo blog, che è cresciuto fino a raggiungere una media di 150mila visualizzazioni mensili. Ha pubblicato sei libri sui tour in America ed è in uscita una nuova pubblicazione dedicata alla Mother Road.

È Usa Ambassador dal 2021. "Questa mostra – ha spiegato – racconta un viaggio colorati e paesaggi naturalistici famosi in tutto il mondo; Grand Canyon, Monument Valley, fatto di emozioni, cieli, Yellowstone, solo per citarne alcuni.

Il percorso espositivo parte proprio da New York City e attraversa virtualmente molti degli stati americani, arrivando fino in California con le metropoli Los Angeles e San Francisco". 36 punti espositivi alternati da foto di grande formato 50x70 con alcune 20x30 disposte in collage da quattro immagini, il tutto arricchito da frasi famose legate alla storia degli Stati Uniti d’America. In più quattro foto 70x100 stampate su tela, che arricchiscono la mostra fuori dal percorso espositivo classico.