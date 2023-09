Mostra al Castello per gli insegnanti Domani al Castello di Poppi, a partire dalle 11.30, è previsto un Open day gratuito riservato agli insegnanti, per presentare la mostra "Michelangelo Rapito-Capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino". Visite gratuite per le scuole del Casentino, visite guidate a pagamento per tutti gli altri.