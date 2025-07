Ancora un morto sotto al trattore, terza vittima in poche settimane in Valdarno

Castelfranco Piandiscò (Arezzo), 21 luglio 2025 – Muore a 63 anni imprigionato sotto al trattore che si ribalta. E' accaduto nel pomeriggio in una zona di campagna nel comune di Castelfranco Piandiscò.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava coltivando il suo terreno quando ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 ma per lui non c'è stato più niente da fare.

E' la terza vittima in Valdarno di un incidente agricolo in poco più di un mese. A metà giugno un 47enne perse la vita sotto il mezzo agricolo a Monterchi; mentre lavorava nei campi era stato travolto da un trattore. L'uomo, nato in Albania e che di recente aveva acquisito la cittadinanza italiana, è morto dopo pochi giorni all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dove era stato ricoverato in condizioni critiche con gravi traumi all'addome e al bacino.

Il 31 maggio invece era morto un 75enne nel comune di Laterina Pergine Valdarno mentre stava lavorando all’interno del terreno di proprietà della famiglia, in località Podere Riganzi.