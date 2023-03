Bologna, oculista aretino trovato morto a San Lazzaro di Savena

L'oculista aretino Paolo Borri trovato morto in un giardino a San Lazzaro di Savena, Bologna

Arezzo, 1 marzo 2023 – Mistero vicino Bologna, a San Lazzaro di Savena. Paolo Borri, oculista aretino di 66 anni, è stato trovato morto con un colpo di pistola alla testa nel primo pomeriggio di lunedì in un giardino condominiale di via del Seminario. Accanto al corpo del 66enne è stato rinvenuta dai carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena la sua pistola, una Glock detenuta regolarmente.

Quello che all’inizio sembrava un suicidio, si è trasformato invece in un mistero che porterà la Procura ad aprire un fascicolo probabilmente per omicidio. Perché in base alla ricostruzione degli inquirenti, qualcosa non tornerebbe sulla pistola trovata accanto al corpo dell’oculista.

La pistola di Borri avrebbe avuto, infatti, un solo colpo in canna al momento dello sparo, quello appunto che potrebbe aver ucciso il 66enne. Nel momento in cui, però, una pistola di quel tipo esplode l’ultimo colpo, il cane dell’arma rimane aperto. Quello della pistola di Borri, invece, era regolarmente chiuso.

Un malfunzionamento dell’arma o c’era qualcun altro con l’oculista nel momento dello sparo? Una domanda su cui adesso stanno cercando di far luce gli inquirenti. Intanto, la salma di Paolo Borri è stata sequestrata su ordine dell’autorità giudiziaria.