Addio all’imprenditore Vico Lodovini. Era il padre dell’attrice Valentina

Sansepolcro (Arezzo), 26 aprile 2024 – Apprezzato per il successo che si era creato con il tempo, grazie all’attività imprenditoriale, era successivamente conosciuto anche come genitore di un’attrice dalla carriera brillante.

Sansepolcro si è risvegliata ieri mattina con la notizia della morte di Lodovico Lodovini, padre di Valentina, divenuta star del grande e del piccolo schermo; il popolare "Vico" – perché così era affettuosamente da tutti chiamato – si è spento alle 4 dopo un problema di salute che lo aveva attanagliato negli ultimi tempi.

Lo scorso 1° ottobre aveva tagliato il bel traguardo anagrafico dei 90 anni (era infatti nato nel 1933) e per decenni è stato titolare e anima, assieme alla famiglia, di un vasto e affermato punto vendita di elettrodomestici, che dall’originario negozio di via XX Settembre aveva ingrandito i propri spazi espositivi e operativi con il trasferimento in via dei Malatesta, dove fino al 2006 è stato un riferimento in assoluto per la città e per l’intero comprensorio in un settore di primaria importanza.

Era entrato ancora giovanissimo nell’azienda già avviata e la grande esperienza maturata sul campo lo aveva ben presto portato al timone di essa.

Televisori, frigoriferi, cucine, lavatrici, macchine da cucire e poi con il tempo anche computer e telefonini delle migliori marche: la ditta Lodovini aveva ogni tipo di risposta per le esigenze delle famiglie e sempre in linea con le evoluzioni tecnologiche, arrivando a occupare in totale oltre venti dipendenti.

Chi acquistava un qualsiasi articolo, sapeva di poter contare su consegna, assistenza e riparazione, dal momento che poteva avvalersi di una squadra di commessi e di tecnici ben preparati in materia e ognuno nel proprio segmento. Un’organizzazione strutturata, quindi, al punto tale che quando c’era bisogno di comperare o di cambiare un qualsiasi elettrodomestico, veniva pronunciato puntualmente il nome di "Vico", il quale alle capacità dimostrate sapeva abbinare sorriso, cortesia e familiarità, doti che – assieme alla qualità del servizio – gli avevano permesso di fidelizzare un eccezionale volume di clientela.

Un’attività intensa portata avanti con successo, avendo al fianco Italiana, la moglie prematuramente scomparsa nel 2011. La presenza dei tre figli è stata l’altra costante; la più giovane di essi, Valentina, è diventata con il tempo una fra le attrici più quotate del momento, che non perdeva mai l’occasione buona per tornare a casa e fargli visita.

E Vico Lodovini era anche il nonno materno di Andrea Chiasserini, figlio di Nicoletta, che è stato uno fra le "bandiere" bianconere di sempre, ricoprendo per diverse stagioni il ruolo di centrocampista e capitano del Sansepolcro Calcio. L’unico figlio maschio, Michele, è stato a lungo con lui all’interno dell’esercizio commerciale, prima di trasferirsi a Città di Castello. Alle 15 di oggi, i funerali di Lodovini nella cattedrale biturgense, con il cordoglio anche da parte dell’amministrazione di Palazzo delle Laudi. La nostra redazione si stringe attorno ai figli Nicoletta, Michele e Valentina, al genero Mauro, alla nuora Simona e ai cinque nipoti: Andrea, Letizia, Lorenzo, Elisa e Giulia.