Malore in vacanza, muore Marco Merli. Sangiovannese in lutto

SAN GIOVANNI - Tragedia in Marocco, muore Marco Merli uno dei maggiori referenti della Sangiovannese calcio. Si trovava a Marrakech in compagnia della famiglia per festeggiare il compleanno della moglie Susanna. 61 anni, imprenditore del ramo immobiliare, è deceduto per un arresto cardiaco e a niente sono valsi gli immediati soccorsi che gli sono stati prestati.

Da sempre vicino al calcio azzurro fin da giovane ricoprendo un ruolo importante nell'era Casprini, aveva ripreso le redini della società nel dicembre del 2016 dalla gestione Perpignano ridando credibilità a una piazza sotto la cui gestione è sempre riuscita in questi anni ha mantenere la salvezza nel massimo campionato dilettantistico. Attualmente ricopriva il ruolo di presidente del comitato biancazzurro, un gruppo di persone e simpatizzanti del Marzocco che sostenevano la società con un proprio contributo.

Lascia la moglie Susanna e i due figli Francesco e Tommaso oltre ad un vuoto incredibile non soltanto nel mondo calcistico ma anche in quello imprenditoriale. La gara in programma quest'oggi tra la Sangiovannese e il Poggibonsi si giocherà regolarmente, in un clima surreale i giocatori ce la metteranno tutta per regalare un successo che significherebbe salvezza in categoria.