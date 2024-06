Scontro tra due auto, tragico incidente. Un uomo muore nell’impatto

Tegoleto (Arezzo), 6 giugno 2024 – Un uomo è morto nella notte per le conseguenze di un tragico incidente avvenuto intorno a mezzanotte lungo la E78 Grosseto-Fano, all’altezza di Tegoleto. Per cause ancora da chiarire, due auto si sarebbero scontrate con esito fatale per un 65enne.

Ferito anche il conducente dell’altra auto, un 40enne trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Arezzo, l'ambulanza infermierizzata di Monte San Savino, l'automedica di Arezzo, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.