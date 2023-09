Muore all’improvviso Federico Monaldi, era titolare della bottega di via Mazzini

Arezzo, 28 settembre 2023 – Per tutti era il "Cobra". E’ morto all’improvviso, a soli 45 anni Federico Monaldi, titolare della bottega di via Mazzini, quartierista di Porta Crucifera e tifoso amaranto.

In più di una occasione era stato figurante rossoverde nel corso della Giostra, l’ultima, quella del 3 settembre, gli aveva regalato la gioia della vittoria, la lancia d’oro dedicata al centenario dell’Arezzo. L’altra sua grande passione. Tante le persone che gli volevano bene e che oggi si ritroveranno per salutarlo alle 10.30 in Duomo.