Morto a Tenerife: ancora mistero sulle cause

È un mistero finora la morte a Tenerife, alle Canarie, di un 27enne di Tegoleto, Civitella, Gianluca Volpe. Il decesso risale al fine settimana scorso, ma se ne è appreso il 13 febbraio quando messaggi di cordoglio degli amici hanno cominciato a circolare sui social. La famiglia è stata avvisata dai carabinieri, a loro volta informati dal consolato italiano ad Arona, che fa da tramite con le autorità spagnole. Da quello che emergerebbe da un primo accertamento sul cadavere, non si tratterebbe di morte violenta ma i contorni della vicenda devono essere ancora tutti chiariti e tutte le ipotesi restano in piedi. Il giovane, nato nel luglio 1997, originario di Napoli, viveva a Tegoleto, in Val di Chiana. Da alcuni giorni era partito per le Canarie ma non è chiaro perché si trovasse a Tenerife per motivi di lavoro o di vacanza. Non è ancora chiaro ai familiari se sia stata fatta o meno l’autopsia, in un primo momento era sembrato che la magistratura spagnola avesse disposto l’esame ma poi non c’è stata più certezza. Gianluca Volpe, originario di Napoli, era arrivato da piccolo a Tegoleto. Qui Gianluca era cresciuto completando le scuole. A Tegoleto aveva amici. Di recente, tuttavia, trascorreva, a dire dei conoscenti, più tempo ad Arezzo dove aveva lavorato nell’ambito sanitario. Pochi giorni prima della morte era partito per le Canarie dove pare si volesse trasferire. Però ancora non è chiaro se si trovasse sull’isola per una vacanza esplorativa per un eventuale trasferimento all’estero o per un un lavoro. Era grande appassionato di pugilato e aveva scelto come motto per la sua pagina Fb.

Le indagini sono condotte dagli investigatori della polizia che, come detto, escluderebbero la morte violenta poiché a loro dire sul corpo di Gianluca non sarebbero state trovate ferite particolari. Tutte le ipotesi, almeno finora e da quanto trapela, restano in piedi anche se amici e conoscenti descrivono il giovane come solare, né avrebbe mai manifestato alcun disagio né compaiono frasi preoccupanti sui suoi social.