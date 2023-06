Moretti, il colosso dei dispositivi medici studia l’approdo in Borsa

Al via la terza Elite Lounge del 2023, organizzata da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Elite, l’ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati di capitali pubblici e privati. Tra le 22 aziende selezionate c’è anche la Moretti Spa di Cavriglia. Le imprese individuate dal gruppo bancario avranno l’opportunità di beneficiare di percorsi di formazione altamente qualificati per agevolare il loro accesso al mercato dei capitali. A cinque anni dalla prima Elite Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato oltre 360 imprese d’eccellenza da tutta Italia e operanti in ogni settore per favorirne la competitività sui mercati internazionali, la crescita e la spinta agli investimenti. Quest’anno potrà godere di questo supporto anche la società con sede a Bomba che da oltre trent’anni opera nel campo della produzione e commercio di apparecchiature medicali, elettromedicali, ortopedia e materiali di consumo sanitario. Un fiore all’occhiello del territorio cavrigliese che distribuisce in tutto il mondo prodotti con un proprio marchio.

Lo stabilimento di Moretti può contare su una superficie di 28mila metri quadrati e dal 2021 il colosso dell’healthcare ha acquistato un altro immobile in fase di ristrutturazione. Dal 2014 è attiva una divisione industria dove viene sviluppato l’intero processo produttivo, in particolare i letti da degenza. Nei mesi scorsi l’azienda si è inoltre distinta per le buone relazioni sindacali all’interno della fabbrica. La Rappresentanza sindacale aziendale e la Filcams Cgil hanno sottoscritto un accordo integrativo che oltre al premio di produzione, all’incremento dei buoni pasto e a un dialogo costruttivo con i rappresentanti dei lavoratori, permetterà ai dipendenti di usufruire delle ferie solidali. Questo sistema consente di cedere giorni di ferie a un collega che si trova in malattia, in infortunio o che abbia necessità di assistere un componente del nucleo familiare. Ad ogni ora ceduta dal dipendente, l’azienda aggiungerà un’ora e mezzo di ferie.