Montevarchi vince 3-1 contro Fezzanese: vittoria chiave per la salvezza

Fezzanese

1

Montevarchi

3

FEZZANESE: Agolli, Masi, Loffredo, Nicolini, D’Alessandro (68’ Corrado S.), Campana (46’ Mariotti), Benassi (76’ Martera), Scieuzo, Lunghi, Cantatore (64’ Giampieri), Fiori L. (73’ Remedi). A disp. Mozzachiodi, Stradini, Carli, Ngom. All. Gatti.

MONTEVARCHI: Conti, Ciofi (80’ Picchi), Bontempi (72’ Priore), Orlandi (68’ Boncompagni), Sesti, Farini, Martinelli, Vecchi, Artini, Saltalamacchia, Tommasini (61’ Galastri). A disp. Testoni, Papini, Bigazzi, Casagni, Borgia. All. Rigucci.

Arbitro: Ambrosino di Nola (Chiaro-Mastroianni).

Reti: 7’ Tommasini, 35’ Orlandi, 74’ Farini, 76’ Mariotti.

SERAVEZZA – Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Montevarchi che batte 3-1 a Seravezza il fanalino di coda Fezzanese, ieri in formazione rimaneggiata, nell’anticipo della trentesima giornata. La squadra di Rigucci consolida così il suo undicesimo posto con quattro punti di vantaggio dalla zona playout. Eppure la prima occasione era verde al 5’ Cantatore smarca abilmente Leonardo Fiori che in diagonale impegna Conti. Due minuti dopo gli aretini passano in vantaggio con Tommasini da sottomisura che sfrutta un cross di Ciofi. Al 20’ Leonardo Fiori, servito da Scieuzo, spreca una ghiotta occasione a due passi dalla porta. Poco dopo al 21’ Ciofi, su passaggio di Sesti, calcia di poco a lato. Al 25’ Agolli, giovane portiere classe 2007 all’esordio in serie D come il suo compagno Samuele Corrado, para un colpo di testa di Bontempi su cross di Orlandi. Al 27’ ancora Agolli compie una doppia parata prima su tiro di Martinelli, su corner di Orlandi, e sulla ribattuta di testa dello stesso Martinelli. Al 32’ provvidenziale respinta di un difensore toscano su conclusione di Lunghi su un lancio di D’Alessandro. Un minuto dopo Orlandi calcia a lato, da buona posizione, non sfruttando un assist di Ciofi. Lo stesso Orlandi al 35’ raddoppia con un tiro dal limite con il giovane Agolli che riesce soltanto a toccare la palla che si infila beffardamente in rete. Al 43’ D’Alessandro manca la deviazione vincente, da pochi metri, liberato da una sponda di Cantatore su corner di Campana. Al 45’ una potente conclusione dalla distanza sempre di D’Alessandro sibila a lato. Al 47’ Agolli è bravo a parare un tiro da sottomisura di Orlandi. Al 56’ e al 63’ ancora Agolli salva prima su colpo di testa di Farini su corner di Orlandi e poi sul lanciato Galastri. Al 65’ il solitario Ciofi spreca calciando alto su bel cross di Galastri. Al 74’ il tris di Farini di testa, su sponda di Martinelli, su corner di Orlandi. Al 76’ accorcia le distanze il neoentrato Mariotti su assist di Lunghi. Al 79’ sempre Mariotti sfiora la doppietta con un gran tiro dalla distanza. All’84’ Saltalamacchia impegna Agolli. All’88’ un tiro a botta sicura di Mariotti è respinto da un difensore rossoblù.

Paolo Gaeta