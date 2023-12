Montevarchi. Trovato con 43 dosi di cocaina. Arrestato

Arezzo, 04 dicembre 2023 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, nei giorni scorsi, nell’ambito del dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti, hanno messo in atto una serie di interventi nel centro storico di Montevarchi. In particolare, i militari della Compagnia di San Giovanni Valdarno si sono concentrati sul monitoraggio di soggetti che gravitavano nei pressi dello scalo ferroviario e nel cuore della città, Una pattuglia impegnata nella perlustrazione di una strada urbana, verso le ore 13.00 di martedì scorso ha notato un uomo che stazionava sul ciglio della strada nei pressi di una stazione di servizio. I finanzieri, insospettiti dalle circostanze di tempo e di luogo, lo hanno quindi identificato.

Si trattava di un cittadino straniero residente a San Giovanni che, alle domande delle Fiamme Gialle, non è stato in grado di fornire una convincente spiegazione circa la sua presenza sul luogo, assumendo un atteggiamento indeciso e nervoso. Nella speranza di poter essere solo segnalato alla Prefettura, per il solo possesso di stupefacenti per uso personale, ha esibito spontaneamente tre dosi di sostanza stupefacente - era cocaina, come risultato dalle successive analisi - . ed è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Reparto. Qui è partita una ispezione accurata del marsupio a tracolla in suo possesso, a l cui interno i finanzieri hanno rinvenuto ulteriori 43 dosi di cocaina confezionate in involucri di “cellophane” ed € 2250 frutto dell’attività di spaccio. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Arezzo a disposizione della Procura della Repubblica di Arezzo.

Inoltre, numerosi controlli sono stati svolti nei pressi della stazione di Montevarchi, anche con l’ausilio delle unità cinofile del 1° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Firenze, con l’identificazione di 57 persone, il controllo di 30 automezzi, la segnalazione all’autorità prefettizia di 3 persone per la detenzione di sostanze stupefacenti ed il sequestro di 3 gr. di cocaina, 5 gr. di hashish e 2 gr. di marjuana. L’attività di servizio appena conclusa s’inserisce nel più vasto ambito delle iniziative promosse dalla Guardia di Finanza, a contrasto del fenomeno criminale dello spaccio di stupefacenti, che, da un lato, genera flussi finanziari illeciti da riciclare, dall’altro, desta particolare allarme sociale tra i cittadini. Le Fiamme Gialle ricordano che il procedimento penale menzionato pende nella fase delle indagini preliminari e l’indagato deve presumersi innocente fino ad eventuale pronuncia irrevocabile di condanna.