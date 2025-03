Montevarchi. Spaccata al “RostKafè”

Arezzo, 21 marzo 2025 – Montevarchi ancora al centro di furti e spaccate, anche se il bottino, in quasi tutti i casi è misero. Questa volta, poco dopo la mezzanotte, è stato preso di mira il RostKafè di piazza Magiotti, nel pieno centro storico di Montevarchi. Come ha precisato il gestore, Leonardo Peebes, un malvivente ha spaccato con una mazza il vetro del locale, è entrato all'interno e ha rubato i soldi del fondo cassa, una ventina di euro. "Ho l'allarme, ma il blitz è durato una decina di secondi - ha detto - Sono arrivati i carabinieri e mi hanno detto che la notte scorsa avevano preso di mira anche un altro bar. Sembra che l'autore del gesto sia stato fermato". "Si vorrebbe andare a dormire tranquilli senza svegliarsi, la mattina dopo, con un vetro spaccato - ha aggiunto Peebes - Perchè il gioco ormai è questo. Tutte le mattina sembra si estragga un numero alla tombola, oggi è toccato a me, domani può toccare ad un altro". E' la prima volta che il RostKafè subisce un furto.