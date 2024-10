Montevarchi. L’opposizione chiede conto a Chiassai delle continue denunce sulla sanità

Arezzo, ‘01 ottobre 2024 – Le “denunce” del sindaco Silvia Chiassai Martini al centro di una interpellanza presentata in consiglio comunale dai consiglieri Fabio Camiciottoli di Avanti Montevarchi-Europa Verde e Cristina Rossi di Impegno Comune, che hanno chiesto al primo cittadino su cosa si basano le sue affermazioni, dato che vengono poi smentite dall’azienda sanitaria. Il riferimento è all’ultimo episodio. Rossi e Camiciottoli hanno infatti chiesto chiarimenti in merito al depotenziamento del Servizio Emergenza Urgenza che secondo la sua denuncia dovrebbe essere attuato dal 1 ottobre. I due consiglieri hanno premesso che, per effetto dei numerosi tagli governativi il comparto sanità ha subito molte difficoltà che si stanno ripercuotendo negativamente anche nei servizi e che a causa della crisi socio economico i Servizi di Emergenza Urgenza ed in particolare i Pronto Soccorsi sono in estrema difficoltà .”

"Bisogna poi dire – hanno aggiunto – che la difesa dei servizi sanitari offerti nel nostro territorio, la valorizzazione e tutela dei tanti operatori che quotidianamente sono chiamati ad operare in condizioni non facili, sono obiettivi di tutti perché incidono direttamente sul benessere di tutti i cittadini. E tutti noi siamo chiamati a vigilare evitando di infondere nei cittadini allarmismi e sfiducia verso le istituzioni che aumentano la tensione e si potrebbero ripercuotere negativamente nel rapporto tra operatori sanitari e cittadini”. Alla luce di ciò, a seguito delle dichiarazioni del sindaco in merito al depotenziamento del Servizio Emergenza Urgenza e alla successiva smentita della ASL, e ricordato che l’azienda sanitaria, già nei mesi scorsi, era intervenuta a smentire dichiarazioni di Chiassai in merito alla chiusura di altri servizi ospedalieri, Ricci e Camiciottoli le hanno chiesto, anche quale membro della Conferenza dei Sindaci, di conoscere su quali informazioni e dati si basa la sua denuncia; se prima della comunicazione effettuata a mezzo stampa ha portato la questione e discusso delle problematiche all’interno della Conferenza dei Sindaci e di sapere le motivazioni per le quali non ha riisposto alla replica della Asl “che di fatto smentendo le affermazioni del sindaco, evidenziano la carenza di informazioni in possesso del primo cittadino”. Insomma, a Montevarchi, in questo periodo, le polemiche non mancano di certo.