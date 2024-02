Montevarchi, a fuoco appartamento: grave una donna di 47 anni

Arezzo, 3 febbraio 2024 – Una donna di 47 anni questa mattina presto è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso a seguito di un incendio scoppiato in un appartamento a Montevarchi, in provincia di Arezzo.

La donna è stata prima portata all'ospedale della Gruccia e poi trasferita a Pisa con Pegaso. Illesi gli altri condomini. Sul posto sono intervenuti oltre i vigili del fuoco, automedica, ambulanza infermierizzata (Misericordia San Giustino) e ambulanza di Terranova Bracciolini, oltre a Forze dell'Ordine.