Montevarchi Estate, spettacolo d'arte, presentazione libro e musica in piazza

Prosegue la rassegna Montevarchi Estate, domani domani mercoledì 5 luglio alle 21 all’Anfiteatro alla Ginestra va in scena lo spettacolo d’arte varia "I Promessi Sposi" a cura del coro Ginestra e Dintorni. Giovedì 6 luglio alle 18 sempre alla Ginestra presentazione del libro " Rinascita" di Chiara Rantini. Giovedì 6 luglio dalle 18 nel Centro Storico c’è " Il giovedì facciamo Centro" a cura del Centro Commerciale Naturale con "Lo Sbaracco" e con negozi aperti fino alle 23.30. Venerdì 7 luglio alle 21 in piazza Vittorio Veneto torna " C’è musica in piazza" con Revue Rock Band e Dobo Boys Pop Band a cura dell’associazione via dei Musei.