Montevarchi. Approvato il bilancio di previsione

Arezzo, 26 dicembre 2024 – Approvato durante l’ultimo Consiglio Comunale di Montevarchi il Bilancio di previsione per il 2025. Una manovra da 57 milioni di euro che “ci permette – ha detto l’assessore Cristina Bucciarelli- - di mantenere efficienti la macchina amministrativa e mantenere invariata la spesa nel sociale e la scuola”. Proprio in questo ultimo caso è previsto un investimento in conto capitale di 3 milioni di euro per la scuola media Petrarca per l’efficientamento energetico. Nel 2024 il comune ha investito in conto capitale oltre 5 milioni e 440mila euro. Altra opera importante nel 2025 sarà la messa in sicurezza del torrente Caposelvi per il rialzamento dell’argine, in cui sarà investito 1 milione e 355mila euro; intanto l’ufficio tecnico ha dato il via ad ulteriori progettazioni sempre per la messa in sicurezza del territorio.

“I punti principali riguardo all’entrate sono sicuramente quelli relativi all’ entrata tributaria- dichiara Bucciarelli - grazie al gettito di 100 mila euro in più che prevediamo di introitare nel 2025 per Imu e per addizionale Irpef. In particolare questo aumento dell'entrata tributaria, si parla di 16 milioni e 600 mila euro, è dovuto al grosso lavoro e all'efficienza dell'Ufficio tributi nell'ampliamento della base imponibile per quanto riguarda l'imposta Imu. Prevista anche un'importante entrata da contributi agli investimenti per 20 milioni di euro di cui circa 13 milioni e 907 mila euro andranno per la realizzazione della variante dal Ponte Leonardo a Viale Matteotti, la famosa Bretella. “ “Nel 2024 – termina l’assessore Bucciarelli- è stato fatto un lavoro eccellente in materia di recupero di morosità e di lotta all'evasione fiscale che ha permesso solo in tema di Imu di recuperare circa 300 mila euro nell'arco dell'anno. Ovviamente questa attività non si ferma e l'Ufficio Tributi, che abbiamo elogiato anche in sede di l'approvazione del Bilancio, continuerà a lavorare in questi termini.”