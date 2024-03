Montevarchi. Al via la stagione agonistica del Moto Club Brilli Peri

Arezzo, 24 marzo 2024 – Attività agonistica, scuola di motocross e iniziative per i giovanissimi. Il 2024 sarà ancora una stagione di altissimo livello per il Moto Club Brilli Peri di Montevarchi, con tre gare in calendario a Miravalle, tra cui il campionato italiano. L’evento che renderà la stagione straordinaria sarà la terza prova del Campionato Italiano Prestige (25-26 maggio), il massimo torneo tricolore, con due nomi che da soli rappresentano la leggenda del motociclismo, la Ducati e Tony Cairoli. La stagione del crossdromo montevarchino, uno dei più importanti d'Europa, partirà sabato 20 e domenica 21 aprile, con la seconda prova del Campionato italiano motocross d’epoca, una gara che si pone al confine tra l’evento sportivo e quello culturale, proponendo immancabilmente un’emozionante passerella di gioielli dal glorioso passato.

Il 5 maggio sarà la volta del campionato toscano che a Miravalle disputerà la sua 5.a prova; la gara sarà preceduta, il sabato, da un evento di fortissima valenza promozionale, organizzato dal Comitato toscano della Federazione Motociclistica Italiana. Parliamo di un meeting Primi passi – Minisport, un vero e proprio corso di guida per bambini, anche esordienti, tenuto dai tecnici di Federmoto. Infine, come anticipato, il clou, il 25 e 26 maggio con la sfida tra i migliori piloti italiani ed alcuni assi stranieri, a caccia del titolo tricolore assoluto. Il valore del campionato è esaltato quest’anno dalla presenza della esordiente Ducati ufficiale (che a Montevarchi ha compiuto durante l’inverno alcuni test a porte chiuse) e del campionissimo Tony Cairoli, nove volte iridato, che non ha resistito al richiamo di un brand tanto prestigioso. Il Prestige richiama su di sé grande attenzione da parte del pubblico e dei media, garantendo al territorio un notevole ritorno in termini di immagine ma anche economico. Proseguiranno poi le giornate in cui la pista sarà aperta per gli allenamenti tanto dei campioni quanto dei piloti amatoriali e, con turni loro riservati, dei piccoli del minicross; proseguirà la Miravalle School, vera e propria scuola di motocross e guida in fuoristrada, e altre iniziative rivolte ai giovanissimi ed agli esordienti, per la promozione dello sport di base.