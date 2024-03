"Montagne". Gianni Picchioni in concerto

Appuntamento in musica in piazza Sant’Agostino. Questa sera giovedì 28 marzo alle ore 22 al Circolo Culturale Arci Aurora di Arezzo, torna la rassegna PoeticAurora. Protagonista sarà questa volta Gianni Picchioni in concerto. L’artista presenta il suo lavoro discografico "Montagne".

La rassegna PoeticAurora diretta da Barbara Petrucci si conclude con questo secondo appuntamento che porta sul palco il giovane cantautore aretino Gianni Picchioni.

Cantante chitarrista da sempre appassionato alla scrittura poetica trasforma i suoi versi in canzoni di cui lui stesso compone anche le melodie.

Questa sera giovedì 28 marzo Picchioni presenta il suo primo Cd dal titolo "Montagne" che esprime le inquietudini e le difficoltà di una vita.

Sul palco insieme a Gianni Picchioni voce e chitarra, ci saranno anche Silvio Trotta alla chitarra e Alessandro Bruni al basso. L’ingresso all’evento è libero con tessera Arci.