Montagna da sold out File e gente sulla neve

di Sonia Fardelli

E’ ripartita alla grande la stagione sciistica a Campigna nelle piste che attraversano anche il Parco del Casentino. Ogni week end ci sono migliaia di persone attratte dalle diverse specialità offerte: dallo sci classico, allo snowboard, allo sci di fondo, ai trekking con le ciaspole. I dieci istruttori della Scuola Sci Campigna in questi giorni non si fermano un attimo e fanno lezione ininterrottamente dalle 9 fino alle 16,30. Dopo un inizio di stagione a dicembre, un po’ tentennante causa la mancanza di neve ed il caro energia che non permetteva di ricorrere alla neve artificiale, adesso Campigna sta vivendo un momento d’oro. "Stiamo cercando di rimediare la stagione – dice Manuel Tassinari, istruttore di sci nel Parco da quando nel 1988 sono stati aperti gli impianti a Campigna – adesso c’è neve e finalmente tanta gente. Persone di ogni età che arrivano dall’Emilia Romagna, dal Casentino e da tutta la Toscana. Quest’anno abbiamo avuto anche numerose scolaresche, soprattutto ragazzi e ragazze delle medie". E le previsioni metereologiche che proprio in questi giorni mettono nuove nevicate fanno ben sperare anche per il futuro.

"La speranza è che cada abbastanza neve – continua Tassinari – in modo da poter prolungare la stagione sciistica almeno per altre due settimane. C’è tanta gente che lo desidera. Molte famiglie vengono qui a passare il week end". Negli ultimi anni la stazione sciistica di Campigna è stata inoltre scoperta anche da diversi stranieri. "Molti di loro hanno case in Casentino – dice Tassinari – e adesso oltre che venirci in estate, ci vengono anche in inverno per passare qualche giorno in mezzo alla neve. In un ambiente naturale unico e molto affascinante". La stazione sciistica Campigna Monte Falco è infatti piccola, ma molto caratteristica. E’ dotata di due impianti di risalita: uno skilift che porta a due piste, una rossa e una nera, lunghe circa 1000 metri, ed un tapis roulant per arrivare ad altre due piste, una per bob e slitte di 100 metri e una pista campo scuola ampia e di livello facile per sci e snowboard. A Campigna c’è anche uno snowpark costruito di recente e un anello per lo sci di fondo di 5 chilometri.

Per gli amanti dell’escursionismo e delle ciaspole ci sono dei percorsi molto suggestivi da attraversare. Per l’ospitalità i turisti possono scegliere tra alberghi, agriturismi e rifugi. Ci sono diversi punti di ristoro, aree di sosta per auto e camper. Insomma un gioiello nel Parco del Casentino che sempre più persone stanno scoprendo. E le presenze di questi ultimi giorni ne sono la conferma.