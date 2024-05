Minaccia insetti. Disinfestazione in varie zone

SANSEPOLCRO

Insetti e volatili invadenti, è partita la battaglia del Comune di Sansepolcro. Al fine di contrastare lo sviluppo larvale delle zanzare, riducendone così la capacità riproduttiva, è stata emanata un’ordinanza sindacale rivolta alla popolazione del Comune di Sansepolcro, nella quale sono descritte le buone norme e le pratiche da applicare nelle proprietà private. Il Comune, come ogni anno, effettuerà degli interventi larvicidi su mille caditoie pubbliche stradali nel periodo estivo, però è molto importante che i focolai di proliferazione larvale siano eliminati anche in aree verdi private (visto considerato che le aree private sono circa il 70% del territorio comunale) come giardini, terrazzi, orti, avendo cura di evitare qualsiasi ristagno di acqua ed effettuare eventualmente dei trattamenti larvicidi. Intanto, ha preso il via nelle scorse settimane il servizio di pulizia del guano dei piccioni, un’iniziativa finalizzata a migliorare l’igiene della città. La presenza di molti di questi volatili ha reso necessario questo ormai indispensabile servizio. Gli interventi vengono svolti, come da programma, due volte a settimana nelle strade del centro storico interessate dalla problematica.

Anche in questo caso, i consigli ai cittadini non mancano, nel rispetto dell’articolo 41 del regolamento comunale: divieto di dare cibo ai piccioni per evitarne l’incremento; divieto di abbandono di scarti di prodotti ortofrutticoli e generi commestibili e adozione di dissuasori sui punti di posa e/o schermature delle aperture. A testimonianza di ciò, anche negli edifici pubblici di gestione comunale sono state adottate tutte le misure possibili in ottemperanza al regolamento sopra citato.