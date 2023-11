Mille visitatori in dieci giorni. Il Museo civico rilancia la città: "Polo culturale della regione"

di Claudio Roselli

Autunno, stagione evidentemente propizia per il turismo a . Durante le ultime settimane e soprattutto nel recente ponte di Ognissanti, la città ha vissuto un’affluenza straordinaria, testimoniando il continuo interesse e l’appeal della comunità locale. In particolare, il museo civico ha registrato numeri in crescita, confermando il suo ruolo centrale nell’offerta culturale della città. Quasi mille visitatori in meno di dieci giorni: dal 22 al 30 ottobre sono stati 957 i visitatori che hanno ammirato le splendide sale del museo con un picco di 131 presenze nel solo giorno di domenica 22. Oltre 200 ingressi nei soli due giorni del 31 ottobre e del 1° novembre, per un totale di 650 nei primi 5 giorni del nuovo mese in corso. Il museo civico , custode di una ricca eredità storica e artistica, è stato un punto di forte attrattività turistica anche grazie all’ampia offerta che nelle ultime settimane ha potuto offrire con il valore aggiunto delle mostre in atto, quella dedicata a Raffaellino del Colle e quella di Simon Berger che si è conclusa proprio il 31 ottobre. Turisti provenienti da diverse località, non solo italiane, ma anche straniere, hanno affollato le sale del museo, immergendosi nelle straordinarie collezioni e lasciandosi affascinare dalla storia e dalla cultura che ha da offrire.

Le numerose mostre temporanee, sia all’interno del museo che in vari luoghi della città e le opere permanenti esposte hanno catturato l’attenzione di appassionati d’arte, studiosi e curiosi, creando un’esperienza culturale completa per i visitatori. La varietà delle esposizioni, dalla storia locale all’arte contemporanea, ha offerto un quadro diversificato dell’identità culturale della città. Il successo di questi numeri positivi è il risultato dell’impegno costante della comunità e dell’amministrazione locale nel promuovere e preservare il patrimonio culturale. "Questo straordinario afflusso di turisti è una conferma tangibile della rilevanza del nostro museo nella scena culturale regionale". L’amministrazione cittadina "desidera ringraziare tutti i visitatori per aver scelto come destinazione per le loro vacanze e invita chiunque non abbia ancora avuto l’opportunità di visitare il museo civico a farlo".