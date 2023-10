“Miglior Regia” a Venezia per un cortometraggio della Materiali Sonori

Arezzo, 22 settembre 2023 – Fine estate di grandi riconoscimenti e successi per le produzioni di Materiali Sonori Cinema, l’area audiovisivi e cinematografica dell’etichetta toscana Materiali Sonori. Il cortometraggio "La linea del Terminatore", diretto da Gabriele Biasi, ha avuto la sua anteprima mondiale durante la Settimana della Critica della 80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove ha ricevuto il prestigioso premio “Miglior regia". E' un coinvolgente documentario che segue la straordinaria fuga di Fernanda Gonzalez da Buenos Aires all'Italia. Attraverso una fusione di filmati d'archivio delle esplorazioni spaziali e materiali personali di Fernanda, il film esplora il suo viaggio emotivo mentre affronta il senso di colpa legato all'abbandono dei suoi cari.

Con una durata di 15 minuti, il corto è stato prodotto da Pierfrancesco Bigazzi, Matteo Laguni e Andrea Rapallini in co-produzione con Hubris Pictures. È stato girato in Toscana, nella zona di Valdarno, utilizzando la pellicola Super8 ed è stato completato con il prezioso materiale proveniente anche dall'archivio della Cineteca Nazionale di Bologna. La distribuzione è di Gargantua Film. Il cortometraggio parteciperà al Encounters Film Festival a Bristol (UK), che si svolgerà dal 27 settembre al 1 ottobre, e martedì 3 ottobre aprirà la giornata inaugurale della 41ma edizione del Valdarno Cinema Film Festival al cinema Masaccio di San Giovanni Valdarno. Materiali Sonori Cinema, con la produzione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e l'Istituto Luce Cinecittà, ha seguito la produzione esecutiva - e anche buona parte del lato artistico - del docufilm “La Campanella” di Antonio Maria Castaldo Presentato, con grande successo, il 7 settembre al Lido di Venezia in un evento speciale durante la Mostra di Venezia, riporta alla luce la storia di Villa Bellavista, l’istituto nazionale maschile di Borgo a Buggiano (PT) per gli orfani figli dei Vigili del Fuoco attraverso il ricordo e il racconto di chi in quel luogo è cresciuto.